Мир борется с COVID-19, а эксперты ВОЗ говорят о третьей волне пандемии

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27 ноября 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

К новому витку пандемии COVID-19 страны оказались подготовлены лучше. Системы здравоохранения разных государств мира в целом справляются, а некоторые имеют даже резервные мощности. Между тем, эксперты ВОЗ уже заговорили о третьей волне, а также о том, что массовая вакцинация пандемию в одночасье не остановит.

Управление эпидемиологической ситуацией в Москве сейчас лучше, чем в регионах. Показатели заболеваемости в столице пока растут, но госпитали имеют необходимые мощности и ресурсы. В коронавирусных госпиталях, по словам мэра Сергея Собянина, есть запас прочности порядка 50%. При этом в городе открыта большая часть организаций, что дает возможность поддерживать экономику региона.

Стоит отметить IT-решения и сервисы: работает система QR-кодов, позволяющая контролировать распространение заболевания. Недавно появилось приложение «Госуслуги. COVID-трекер» для отслеживания контактов с зараженными. Контролируется нахождение больного дома с помощью приложения «Социальный мониторинг».

В российских регионах же все обстоит иначе. Во многих городах госпитали переполнены, мест для больных нет. Многие работодатели в регионах фактически вынуждают ходить больных людей на работу, тем самым способствуя распространению заболевания.

Положительным моментом является налаженное массовое тестирование. Ежедневно в России делаются десятки тысяч тестов, в том числе российского производства.

Европейские страны ввели ограничения в работу многих сфер: рестораны, развлекательные и фитнес-центры, кинотеатры либо не работают, либо имеют ограниченный график работы (к примеру, в Сербии — до 18:00, на Кипре — до 23:00). Причем при посещении этих заведений человек оставляет все свои данные на случай выявления зараженных, проводивших время в этом месте. В ряде стран ввели комендантский час. При этом Швеция продолжает политику формирования «коллективного иммунитета», власти по-прежнему не вводят существенных ограничений.

В США ситуация продолжает оставаться драматической. Отделения реанимации переполнены, в день по стране выявляется 100–200 тыс. новых случаев заболевания. В Массачусетсе открывают полевые госпитали. В Мичигане и Вашингтоне введен локдаун: учащихся отправили на дистанционное обучение, рестораны и фитнес-центры закрыли.

Многие государства разработали и ввели градацию по уровню опасности в регионах и стране, в зависимости от которого устанавливается жесткость мер. Тем не менее в некоторых странах наблюдается разрозненность в применении ограничений. В Израиле даже при тотальном локдауне был объявлен запрет на выход из дома, при этом если человек хочет позаниматься спортом, то это разрешено. В Великобритании также рекомендуется изолироваться, но при необходимости можно ходить на работу. В Нью-Йорке введено ограничение на домашние вечеринки более 10 человек, но это очень сложно контролировать.

Только в России ко второй волне удержался перчаточный режим. По оценкам экспертов всего мира, он оказался неэффективным. В России же перчаточный режим обязателен. Стоит признать, что эта мера у нас в стране практически не соблюдается.

Многие эксперты считают, что вакцина может и не стать панацеей от пандемии. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ, заявил, что одной вакцины для борьбы с пандемией недостаточно. Она может стать только дополнением к существующим мерам: тестирование, изоляция, информирование населения и прочее.

Тем не менее, уже прошла третья фаза клинических исследований сразу нескольких перспективных вакцин: от британской компании «Астразенека», американских Pfizer и Moderna. Надежды возлагаются и на российские «Спутник V» от Центра эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». Предполагается, что массовая вакцинация населения начнется в начале 2021 года.