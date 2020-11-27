В Беларуси становится все меньше сторонников союза с Россией

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27 ноября 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По данным опроса Белорусской аналитической мастерской (БАМ), в ноябре сторонников союза с Россией в Беларуси стало меньше на 11% по сравнению с сентябрем. Такая перспектива может вызвать геополитическое напряжение в отношениях с Россией в будущем.

Опрос был проведен в начале ноября с помощью системы случайного обзвона. В нем приняли участие 1008 респондентов.

Вопрос был сформулирован следующим образом:

«На ваш взгляд, в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси — в Европейском союзе или в союзе с Россией?».

Отмечается, что за пребывание в союзе с Россией в ноябре ответили 40% опрошенных, тогда как в сентябре таких было 51,6%. Сторонников сближения с ЕС стало больше: 33% в ноябре против 26,7% в сентябре.

«Мы видим, что происходит сближение двух позиций — пророссийской и проевропейской, происходит возврат к традиционной бивекторности, которая наблюдалась в Белоруссии до момента расширения ЕС в 2004 году. После этого был подъем пророссийской ориентации, и Россия долго была в коридоре 60% в рамках вопроса, который был сформулирован в нашем опросе», - рассказал руководитель БАМ, доктор социологических наук Андрей Вардомацкий.

Он отметил, что за все время белорусского протеста, начавшегося в августе и продолжающегося до сих пор, там полностью отсутствовала геополитика: на улицу люди выходили из-за отношения власти к пандемии коронавируса, насилия и фальсификаций на выборах.

«Но никто не говорил, что вышел потому, что хочет ближе к ЕС и подальше от России или наоборот», - подчеркнул Вардомацкий.

Изменение настроений белорусов социолог объясняет тем, что общество только сейчас отрефлексировало шаги Москвы, направленные на поддержку Александра Лукашенко, объявленного президентом Белоруссии. Он считает, что в случае, если геополитическая составляющая войдет в мотивационную структуру белорусского протеста, в будущем это может вызвать геополитическое напряжение в отношениях с Россией.