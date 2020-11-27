В сенате США заявили, что Россия и Китай «представляют угрозу» для подводных кабелей

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27 ноября 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

сенат США, pixabay.com

В комитете сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в пятницу заявили, что Россия и Китай представляют "угрозу" для подводных кабелей, которые обеспечивают телефонную и интернет-связь.

В докладе комитета, который посвящен трансатлантическому сотрудничеству США в и Европы, связанному с Китаем, выражается обеспокоенность действиями Пекина в сфере подводных коммуникационных кабелей. Доминирующее положение китайских компаний на этом рынке, как считают конгрессмены, способно развить зависимость от глубоководных кабелей, произведенных на территории КНР, а также к серьезной угрозе безопасности данных, передает RT.

Авторы доклада также обратили внимание на то, что Соединенные Штаты и Европа традиционно уделяют внимание России в вопросах, которые связаны с безопасностью морских кабелей. Опасения во многом связаны с тем, что российский подводный флот якобы способен подключиться к коммуникациям или обнаружить уязвимые участки кабелей, чтобы в случае конфликта их разорвать.