ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В России заразились рекордные 27 тысяч человек

, 14:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В России заразились рекордные 27 тысяч человек
антикоронавирусная обработка автомобиля на российской границе на фото из архива автора

Больше 27 тысяч. Это рекорд и столько человек заразились накануне в России. Данные обновил ресурс Worldometers.

Количество заразившихся в России за сутки достигло рекордного уровня. Накануне коронавирус был диагностирован у 27 543 человек.

Россия переживает вторую волну пандемии. С начала осени количество заразившихся медленно увеличивается.

Впрочем, у нас не самая критичная ситуация. В Соединенных Штатах накануне заразились больше 108 тысяч человек. В Индии этот показатель более 43 тысяч. В Бразилии — более 37 тысяч.

По последним данным в мире заразившихся уже насчитывается 61 397 419 человек. Умерли 1 439 585, вылечились 42 476 031 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

61,397,419

+541,844

1,439,585

42,476,031

1

США

13,249,447

+108,289

269,597

7,849,718

2

Индия

9,309,871

+43,174

135,752

8,718,517

3

Бразилия

6,204,570

+37,672

171,497

5,528,599

4

Россия

2,215,533

+27,543

38,558

1,712,174

5

Франция

2,183,660

+13,563

50,957

158,236

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью