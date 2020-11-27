В России заразились рекордные 27 тысяч человек

Больше 27 тысяч. Это рекорд и столько человек заразились накануне в России. Данные обновил ресурс Worldometers.
Количество заразившихся в России за сутки достигло рекордного уровня. Накануне коронавирус был диагностирован у 27 543 человек.
Россия переживает вторую волну пандемии. С начала осени количество заразившихся медленно увеличивается.
Впрочем, у нас не самая критичная ситуация. В Соединенных Штатах накануне заразились больше 108 тысяч человек. В Индии этот показатель более 43 тысяч. В Бразилии — более 37 тысяч.
По последним данным в мире заразившихся уже насчитывается 61 397 419 человек. Умерли 1 439 585, вылечились 42 476 031 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
61,397,419
|
+541,844
|
1,439,585
|
42,476,031
|
1
|
США
|
13,249,447
|
+108,289
|
269,597
|
7,849,718
|
2
|
Индия
|
9,309,871
|
+43,174
|
135,752
|
8,718,517
|
3
|
Бразилия
|
6,204,570
|
+37,672
|
171,497
|
5,528,599
|
4
|
Россия
|
2,215,533
|
+27,543
|
38,558
|
1,712,174
|
5
|
Франция
|
2,183,660
|
+13,563
|
50,957
|
158,236