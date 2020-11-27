В России заразились рекордные 27 тысяч человек

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27 ноября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная обработка автомобиля на российской границе на фото из архива автора

Больше 27 тысяч. Это рекорд и столько человек заразились накануне в России. Данные обновил ресурс Worldometers.

Количество заразившихся в России за сутки достигло рекордного уровня. Накануне коронавирус был диагностирован у 27 543 человек.

Россия переживает вторую волну пандемии. С начала осени количество заразившихся медленно увеличивается.

Впрочем, у нас не самая критичная ситуация. В Соединенных Штатах накануне заразились больше 108 тысяч человек. В Индии этот показатель более 43 тысяч. В Бразилии — более 37 тысяч.

По последним данным в мире заразившихся уже насчитывается 61 397 419 человек. Умерли 1 439 585, вылечились 42 476 031 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 61,397,419 +541,844 1,439,585 42,476,031 1 США 13,249,447 +108,289 269,597 7,849,718 2 Индия 9,309,871 +43,174 135,752 8,718,517 3 Бразилия 6,204,570 +37,672 171,497 5,528,599 4 Россия 2,215,533 +27,543 38,558 1,712,174 5 Франция 2,183,660 +13,563 50,957 158,236