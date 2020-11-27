Китай планирует повысить пенсионный возраст

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27 ноября 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионная система в Китае создавалась по советскому образцу. На сегодняшний день она устарела, и правительство намерено её реформировать. Преобразования необходимы, так как население стареет. Это уменьшает привлекательность государства для иностранных инвесторов. Помимо этого эксперты предсказывают, что через несколько лет Пенсионный фонд страны будет опустошён.



На последнем Пленуме ЦК КПК принято решение о постепенном увеличении пенсионного возраста. Сейчас мужчины в Китае выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 50, если они занимаются физической работой, офисные работницы - в 55 лет.



Проект увеличения пенсионного возраста наткнулся на критику со стороны людей старшего возраста и молодёжи. Первые боятся, что не доживут до пенсии, а вторые считают, что их потенциальные рабочие места будут заняты пожилыми сотрудниками.



В Китае очень сложная пенсионная система. Пенсии назначаются в зависимости от места работы. Бывшие госслужащие получают больше работников фабрик и сельских тружеников. Пенсионный фонд Китая имеет очень большой долг, а через 10 лет количество пенсионеров в стране возрастёт до 300 миллионов человек.



