ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Судьба США оказалась в руках поп-звёзд, поддержавших расовый протест

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Судьба США оказалась в руках поп-звёзд, поддержавших расовый протест

Американская академия искусства и звукозаписи назвала главного победителя премии «Грэмми» - исполнительницу песен Бейонсе. Её выдвинули сразу по девяти категориям, и это при том, что в 2020 году певица не выпустила ни одного нового альбома.

Бейонсе является чисто коммерческим артистом, который по факту не имеет больших достижений в искусстве. Согласно правилам индустрии, к ней весьма сложно придраться, так как у певицы всё качественно, однако стиль, в котором исполнительница работает, уже порядком устарел.

Бейонсе смогла заработать популярность в этом году благодаря поддержке общественного движения BlackLivesMatter. Оно выступает против расизма и полицейского насилия в отношении чернокожих американцев. Певица поддержала движение хитом Black Parade.

Общество среагировало на слова песни: «Я за нас, за всех чёрных... Народу нужен порядок...». Акцию поддержали и другие звёзды шоу-бизнеса. В этом году после убийства афроамериканца Джорджа Флойда тема расовой дискриминации стала особо актуальной. Американское общество было буквально взбудоражено преступлением полицейских.

Судьба Америки оказалась в руках поп-звёзд, а расовый протест стал частью массовой культуры.

ПВ

В мире

Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины

Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины: «Кто больше нагадит русским», тот и патриот

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Запад навязал Украине ложную национальную идею. По его словам, Киев – не субъект международной политики, а объект.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью