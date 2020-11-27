Судьба США оказалась в руках поп-звёзд, поддержавших расовый протест

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27 ноября 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Американская академия искусства и звукозаписи назвала главного победителя премии «Грэмми» - исполнительницу песен Бейонсе. Её выдвинули сразу по девяти категориям, и это при том, что в 2020 году певица не выпустила ни одного нового альбома.



Бейонсе является чисто коммерческим артистом, который по факту не имеет больших достижений в искусстве. Согласно правилам индустрии, к ней весьма сложно придраться, так как у певицы всё качественно, однако стиль, в котором исполнительница работает, уже порядком устарел.



Бейонсе смогла заработать популярность в этом году благодаря поддержке общественного движения BlackLivesMatter. Оно выступает против расизма и полицейского насилия в отношении чернокожих американцев. Певица поддержала движение хитом Black Parade.



Общество среагировало на слова песни: «Я за нас, за всех чёрных... Народу нужен порядок...». Акцию поддержали и другие звёзды шоу-бизнеса. В этом году после убийства афроамериканца Джорджа Флойда тема расовой дискриминации стала особо актуальной. Американское общество было буквально взбудоражено преступлением полицейских.



Судьба Америки оказалась в руках поп-звёзд, а расовый протест стал частью массовой культуры.



