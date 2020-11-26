«Ъ»: Россия возмущена очередной утечкой переговоров Путина и Макрона

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26 ноября 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что российские власти возмущены очередной утечкой информации из конфиденциального разговора президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в западные издания.

«... опубликование подробного изложения, и уж тем более стенограммы бесед не предусмотрено международным протоколом и дипломатическим этикетом … В этой связи невозможно поверить в то, что французские партнеры передали СМИ запись беседы Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Они просто не могли такого сделать. Поэтому мы с большим недоумением узнали о втором случае публикации в прессе якобы подлинного фрагмента еще одного разговора», - высказал он.

Во французском издании Challenges опубликовали статью, в которой говорится, что в ходе телефонного разговора мировых лидеров 7 ноября российская сторона попросила у Парижа, и в частности Института Пастера, помощи в производстве вакцины «Спутник V». При этом Макрон уклонился от прямого ответа Путину, отметив, что ему надо посоветоваться с учеными.

«Вот уже несколько недель россияне спрашивают у нас, готовы ли мы работать с ними. Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей», - приводит издание слова собеседника, имя которого не называется.

На сайте Кремля есть заметка о том, что 7 ноября Путин и Макрон обсуждали ситуацию а Нагорном Карабахе и Ливии, а также затрагивали тему совместной борьбы с коронавирусом.