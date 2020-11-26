«Ъ»: Россия возмущена очередной утечкой переговоров Путина и Макрона

СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что российские власти возмущены очередной утечкой информации из конфиденциального разговора президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в западные издания.
«... опубликование подробного изложения, и уж тем более стенограммы бесед не предусмотрено международным протоколом и дипломатическим этикетом … В этой связи невозможно поверить в то, что французские партнеры передали СМИ запись беседы Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Они просто не могли такого сделать. Поэтому мы с большим недоумением узнали о втором случае публикации в прессе якобы подлинного фрагмента еще одного разговора», - высказал он.
Во французском издании Challenges опубликовали статью, в которой говорится, что в ходе телефонного разговора мировых лидеров 7 ноября российская сторона попросила у Парижа, и в частности Института Пастера, помощи в производстве вакцины «Спутник V». При этом Макрон уклонился от прямого ответа Путину, отметив, что ему надо посоветоваться с учеными.
«Вот уже несколько недель россияне спрашивают у нас, готовы ли мы работать с ними. Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей», - приводит издание слова собеседника, имя которого не называется.
На сайте Кремля есть заметка о том, что 7 ноября Путин и Макрон обсуждали ситуацию а Нагорном Карабахе и Ливии, а также затрагивали тему совместной борьбы с коронавирусом.