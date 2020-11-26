Акция «Ноль промилле»: белорусы поддержали задержанных за «разглашение врачебной тайны» медика и журналистку

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26 ноября 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Фото: соцсети

В Беларуси состоялась акция «Ноль промилле» в поддержку врача-анестезиолога минской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Артема Сорокина и журналистки Tut.by Катерины Борисевич. Власть обвиняет их в разглашении врачебной тайны. Ранее они рассказали, что погибший оппозиционер Роман Бондаренко был трезв, хотя Лукашенко утверждает обратное.

Катерина Борисевич была автором публикации на Tut.by, в которой говорится, что в крови жителя Минска Романа Бондаренко, погибшего от полученных травм после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек, было ноль промилле алкоголя. При этом Следственный комитет Беларуси и Александр Лукашенко утверждали, что Бондаренко был пьян.

В публикации на Tut.by содержались слова анонимного врача и фото медицинских документов погибшего. По версии Генпрокуратуры Беларуси, эти данные журналистке передал врач Артем Сорокин. 19 ноября Борисевич и Сорокина задержали. Генпрокуратура сообщила, что их действия привели к тяжким последствиям в виде «повышения напряженности в обществе, создания атмосферы недоверия к компетентным государственным органам».

На акцию «Ноль промилле» вышли коллеги Артема Сорокина - медработники БСМП. Они встали лицами к стене и подняли руки с листочками бумаги с надписью «0 ‰». К акции присоединились журналисты, студенты минских университетов, рабочие. Свою поддержку выразили также жители минских микрорайонов Грушевка, Кунцевщина и Уручье, жилых комплексов «Каскад», «Маяк Минска» и «Мегаполис».