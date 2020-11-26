В Токио власти просят бары и рестораны закрываться пораньше
26 ноября 2020, 17:43[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Токийские власти попросили владельцев баров и ресторанов закрываться пораньше. Это необходимо, чтобы избежать всплеска заболеваемости в конце года.
Работу токийских увеселительных заведений просят ограничить 10 часами вечера. В конце года в Японии ждут всплеска коронавируса.
«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекций и защитить жизнь жителей Токио, мы принимаем краткие и интенсивные меры», — заявляют местные власти: «Мы понимаем, что это чрезвычайно важное время года для владельцев бизнеса, но если мы не остановим это сейчас, то это просто будет продолжаться».
В конце года ожидается третья волна по всему миру. Ее связывают с праздниками.
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