В Токио власти просят бары и рестораны закрываться пораньше

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26 ноября 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Япония в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Du Xiaoyi

Токийские власти попросили владельцев баров и ресторанов закрываться пораньше. Это необходимо, чтобы избежать всплеска заболеваемости в конце года.



Работу токийских увеселительных заведений просят ограничить 10 часами вечера. В конце года в Японии ждут всплеска коронавируса.

«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекций и защитить жизнь жителей Токио, мы принимаем краткие и интенсивные меры», — заявляют местные власти: «Мы понимаем, что это чрезвычайно важное время года для владельцев бизнеса, но если мы не остановим это сейчас, то это просто будет продолжаться».

В конце года ожидается третья волна по всему миру. Ее связывают с праздниками.