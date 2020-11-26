ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Токио власти просят бары и рестораны закрываться пораньше

, 17:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Токио власти просят бары и рестораны закрываться пораньше
Япония в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Du Xiaoyi

Токийские власти попросили владельцев баров и ресторанов закрываться пораньше. Это необходимо, чтобы избежать всплеска заболеваемости в конце года.

Работу токийских увеселительных заведений просят ограничить 10 часами вечера. В конце года в Японии ждут всплеска коронавируса.

«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекций и защитить жизнь жителей Токио, мы принимаем краткие и интенсивные меры», — заявляют местные власти: «Мы понимаем, что это чрезвычайно важное время года для владельцев бизнеса, но если мы не остановим это сейчас, то это просто будет продолжаться».

В конце года ожидается третья волна по всему миру. Ее связывают с праздниками.

В мире

Издание Sohu: попытка Украины опозорить военный флот России привела к фиаско

Издание Sohu: попытка Украины опозорить военный флот России привела к фиаско

Попытка украинского руководства опозорить военный флот Российской Федерации привела к фиаско. Соответствующий вывод содержится в материале, размещенном некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью