Бывший премьер Судана умер от коронавируса

26 ноября 2020, 17:36[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Заразившийся коронавирусом бывший премьер-министр Судана Садик аль-Махди скончался. Об этом сообщила пресс-служба его партии «Умма».
Он был госпитализирован сначала в Судане. Но вскоре политика перевезли в Объединенные Арабские Эмираты. В тамошней больнице он пролежат три недели. Но медики ничего сделать не смогли. Садик аль-Махди скончался.
О положительном результате теста на Covid-19 сообщила семья Махди. Это было в прошлом месяце. И вот теперь уточнила уже пресс-служба партии «Умма». Их лидер скончался и будет похоронен уже в пятницу.
Садика аль-Махди называют последним демократически избранным премьером Судана. Он был свергнут в 1989 году. Это произошло в результате военного переворота.
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