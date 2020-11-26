Бывший премьер Судана умер от коронавируса

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26 ноября 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Заразившийся коронавирусом бывший премьер-министр Судана Садик аль-Махди скончался. Об этом сообщила пресс-служба его партии «Умма».

Он был госпитализирован сначала в Судане. Но вскоре политика перевезли в Объединенные Арабские Эмираты. В тамошней больнице он пролежат три недели. Но медики ничего сделать не смогли. Садик аль-Махди скончался.

О положительном результате теста на Covid-19 сообщила семья Махди. Это было в прошлом месяце. И вот теперь уточнила уже пресс-служба партии «Умма». Их лидер скончался и будет похоронен уже в пятницу.

Садика аль-Махди называют последним демократически избранным премьером Судана. Он был свергнут в 1989 году. Это произошло в результате военного переворота.