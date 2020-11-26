Из-за пандемии в США отложили национальные тесты

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26 ноября 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Национальные тесты по математике и литературе в Соединенных Штатах откладываются до 2022 года. Решение связано с коронавирусом. Об этом заявил Национальный центр статистики образования.



Общенациональные тесты в США для школьников едва-едва только были утверждены на начало 2021 года. И вот, новая вводная. Они переносятся на следующий год.

«Сейчас невозможно провести оценку на национальном уровне таким образом, чтобы она была достаточно обоснованной и надежной», — заявил Джеймс Вудворт. Он комиссар Национального центра статистики образования: «Нас беспокоит появление посторонних людей в школах. Это увеличивает риск распространения коронавируса».

Общенациональные тесты в Соединенных Штатах проводятся каждый год. Они известны как «национальный табель успеваемости» и проверяют качество знаний школьников по литературе и математике.

Соединенные Штаты стали самой пострадавшей от коронавируса страной на планете. Поэтому нет ничего удивительного, что там решили перенести общенациональные тесты для школьников.