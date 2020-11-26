ВОЗ рекомендует гулять во время карантина

Аргументы Недели → В мире 13+

26 ноября 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Во время карантина человек должен хотя бы прогуливаться. С такой рекомендацией выступила Всемирная организация здравоохранения.

Люди должны отказаться от полной самоизоляции. Необходимо прогуливаться хотя бы по паре часов. Отсутствие движения смертельно опасно. Об этом заявили эксперты ВОЗ.

«Каждый четвертый взрослый и четверо из пяти подростков не получают достаточной физической активности», — объясняется в официальном докладе: «Ситуация осложняется кризисом Covid—19, который закрыл многих людей в помещении».

Детям и подросткам рекомендуется прогуливаться хотя бы по одному часу в день. Взрослые могут ограничить выход на улицу двумя часами в неделю. При этом им рекомендуется умеренная или интенсивная аэробная активность.

Утверждается, что из-за отсутствия движения в мире каждый год умирают до 5 миллионов человек.