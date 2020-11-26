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Украина с помощью крупного приднестровского бизнеса будет выдавливать российских миротворцев

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Украина с помощью крупного приднестровского бизнеса будет выдавливать российских миротворцев

Избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила, что государство начинает восстановление политического диалога с Украиной и Румынией. Киев намерен приложить серьёзные усилия, чтобы выдавить из Приднестровья российских солдат. В непризнанной республике в конце ноября состоятся выборы в Верховный совет. Это не изменит влияние России в регионе, однако внесёт определённые сложности.

Вмешательство Украины в дела Приднестровья может ухудшить положение в республике. Киев совместно с европейскими странами ввёл против лидеров непризнанной республики санкции. В чёрный список попали не только политики, но и бизнесмены, к примеру, руководство влиятельной компании «Шериф», основной бизнес которой находится на территории Украины, а руководство имеет там собственность. Это позволяет Киеву «кошмарить» «Шерифа», требовать изменения позиции по отношению к России.

Майя Санду считает, что выведение российских войск из Приднестровья позволит оперативно решить конфликт между сторонами. Новый президент в этом вопросе намерена использовать опыт соседней Украины. Для решения других задач молдавский политик планирует укрепить связи своей страны с США и Европейским Союзом.

ПВ

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