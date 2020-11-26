Группа ученых выявила регионы, из которых может прийти новая пандемия

Группа ученых из разных стран провела исследование, учитывая экологические, социальные и экономические факторы, которые влияют на распространение болезней, и выяснили, откуда может прийти новая пандемия.
В ходе исследования эксперты выявили регионы мира, в которых взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения.
Специалисты поставили в зону риска области Африки к югу от Сахары, Южную и Юго-Восточную Азию, а также западное побережье Латинской Америки, - сообщает МИР24.
Руководитель группы исследователей Майкл Уолш заключил, что страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за гораздо лучшей инфраструктуры здравоохранения. Но ученые считают необходимым следить и ними в связи с высоким антропогенным фактором, оказывающим влияние на дикую природу.
Напомним, первый пациент с ковидом был выявлен в Китае в ноябре 2019 года.