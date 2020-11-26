ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Группа ученых выявила регионы, из которых может прийти новая пандемия

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Группа ученых выявила регионы, из которых может прийти новая пандемия
фото: pixabay.com

Группа ученых из разных стран провела исследование, учитывая экологические, социальные и экономические факторы, которые влияют на распространение болезней, и выяснили, откуда может прийти новая пандемия.

В ходе исследования эксперты выявили регионы мира, в которых взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения.

Специалисты поставили в зону риска области Африки к югу от Сахары, Южную и Юго-Восточную Азию, а также западное побережье Латинской Америки, - сообщает МИР24.

Руководитель группы исследователей Майкл Уолш заключил, что страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за гораздо лучшей инфраструктуры здравоохранения. Но ученые считают необходимым следить и ними в связи с высоким антропогенным фактором, оказывающим влияние на дикую природу.

Напомним, первый пациент с ковидом был выявлен в Китае в ноябре 2019 года. 

ИЧ

В мире

Экс-глава управления СБУ Василий Вовк: Украина может разделиться на княжества в случае получения Донбассом особого статуса

Экс-глава управления СБУ Василий Вовк: Украина может разделиться на княжества в случае получения Донбассом особого статуса

Наделение Донбасса особым статусом может привести к разделу Украины на княжества. С соответствующим прогнозом выступил Василий Вовк, бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью