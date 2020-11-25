Пандемия уже спровоцировала дефолт

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25 ноября 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В Африке первый дефолт. Его объявила Замбия. Это решение может спровоцировать «долговое цунами», которое поглотит крупные страны континента.

Наспех организованная встреча министров финансов стран «большой двадцатки» не смогла решить проблемы Замбии. Ей было необходимо урегулировать долг. В октябре страна должна была осуществить купонный платеж по облигациям в размере 42,5 млн долларов. Этого не произошло

В середине ноября Замбия должна была осуществить очередную выплату по облигациям. Этого не произошло. Пропуск означал технический дефолт.

Глава минфина Замбии Бвалья Нганду обвинил в происходящем финансистов и банки. Но это не остановило дефолта. Ситуация выглядит крайне тревожной. Она может спровоцировать цепочку задержек с долговыми выплатами других стран в регионе.