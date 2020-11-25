Иран сообщил о худшем дне пандемии

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25 ноября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В Иране зафиксирован антирекорд. За сутки там заразились 13 843 человек.

Иранские власти выражают тревогу. Всплеск коронавируса привел к существенному росту количества заразившихся. Теперь их в Иране 894 385 человек.

Местный минздрав призвал страну придерживаться рекомендаций. Людей просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

На минувших выходных в Иране были ужесточены ограничения. Это необходимо, чтобы остановить уже третью волну коронавируса.