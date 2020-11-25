ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Сицилия попросила Кубу помочь с медсестрами

, 18:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Сицилия попросила Кубу помочь с медсестрами
фото pixabay.com

Власти Сицилии обратились к кубинскому правительству. Сицилийцы просят прислать медицинских работников.

Власти Сицилии столкнулись с нехваткой медицинских работников. Местным больницам нужны около 60 медиков. Вторая волна стала серьезным вызовом для итальянского острова. Поэтому местные власти обратились с запросом в адрес кубинского правительства.

«Запрос был подан в итальянское посольство на Кубе», — сообщает итальянская пресса: «В нем просят предоставить специалистов интенсивной терапии, медсестер, анестезиологов, реаниматологов, вирусологов и пневмологов».

На Сицилии высокий уровень пандемии. Официальный Рим даже присвоил автономии «оранжевую зону» риска. Проблемы были вызваны нехваткой медучреждений и отделений интенсивной терапии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью