Сицилия попросила Кубу помочь с медсестрами

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25 ноября 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото pixabay.com

Власти Сицилии обратились к кубинскому правительству. Сицилийцы просят прислать медицинских работников.



Власти Сицилии столкнулись с нехваткой медицинских работников. Местным больницам нужны около 60 медиков. Вторая волна стала серьезным вызовом для итальянского острова. Поэтому местные власти обратились с запросом в адрес кубинского правительства.

«Запрос был подан в итальянское посольство на Кубе», — сообщает итальянская пресса: «В нем просят предоставить специалистов интенсивной терапии, медсестер, анестезиологов, реаниматологов, вирусологов и пневмологов».

На Сицилии высокий уровень пандемии. Официальный Рим даже присвоил автономии «оранжевую зону» риска. Проблемы были вызваны нехваткой медучреждений и отделений интенсивной терапии.