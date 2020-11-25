Борьба с COVID-19 в Китае: Си Цзиньпин считает, что национальную систему QR-кодов следует распространить по всему миру

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25 ноября 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Система QR-кодов, внедренная в Китае, стала одной из мер, которые помогли стране победить эпидемию COVID-19. Китайский лидер Си Цзиньпин предлагает ввести глобальную систему QR-кодов, при которой каждый житель планеты сможет получить свой код, содержащий историю его путешествий и данные о состоянии здоровья. По его мнению, это быстро восстановит международные связи и трансграничные перемещения.

Си Цзиньпин выступил на виртуальной встрече лидеров стран G20.

«Китай предложил глобальный механизм взаимного признания справок о здоровье, выданных на основе анализа нуклеиновой кислоты. Результаты анализов могут быть представлены принимаемыми по всему миру QR-кодами. Мы надеемся, что все большее число стран будет присоединяться к этому механизму»,- заявил председатель КНР.

Он не объяснил, как, кем и за какой период времени могла бы быть организована такая система. Тем не менее, если верить статистике, Китай коронавирус смог победить, и опыт Поднебесной в борьбе с COVID-19 вполне можно было бы распространить на весь мир. Известно, что за все время эпидемии в КНР зафиксировано всего 86,4 тыс. случаев заражения и 4,6 тыс. смертей, и это относительно ничтожные по нынешним меркам показатели. В Ухане ни одного случая COVID-19 не зафиксировано уже почти за полгода.

Первый публично признанный случай заражения COVID-19 в Ухане был зафиксирован в конце декабря прошлого года. Китайцы создали национальную систему отслеживания контактов зараженных и за несколько недель смогли проверить порядка 9 млн человек.

Система QR-кодов была введена в КНР еще в начале 2020 года. Пользователям с помощью приложения выдается личный QR-код, который необходимо демонстрировать в общественном транспорте и при посещении публичных мест. Если код зеленый, его владелец может спокойно путешествовать. Имеющим желтый код необходимо самоизолироваться на неделю, обладателям красного — на две. На официальной странице сервиса указано, что желтый или красный коды могут выдаваться людям, которые имели контакт с зараженным COVID-19, посетили вирусный очаг или сами отчитались о неблагоприятных симптомах.

«В Китае у вас есть сочетание двух составляющих: народа, который серьезно относится к респираторным заболеваниям и готов к действиям, связанным не только с приемом лекарств, и власти, которые могут налагать на общественные свободы большие ограничения, чем допустимы в большинстве стран Запада», - отмечает глава группы по изучению вакцин клиники «Мейо» (США) Грегори Поланд.

В престижном медицинском журнале The Lancet приводятся три основные причины китайского успеха:

- большинство взрослых китайцев помнили об эпидемии атипичной пневмонии и ее крайней опасности и потому были готовы к принятию жестких противоэпидемических мер;

- в Китае лишь 3% пожилых людей живут в домах престарелых, которые в Европе и США стали рассадниками заболевания;

- свою роль сыграла авторитарная система управления.

Известно, что улицы китайских городов патрулировали беспилотники с громкоговорителями, которые, распознав человека без маски, «атаковали» его обличительными аудиосообщениями и требовали вернуться домой, вымыть руки и взять маску. Кроме того, была создана система полевых госпиталей, где содержались люди с симптомами легкой формы COVID-19, что позволяло им не изолироваться дома и не подвергать близких опасности заражения. В случае ухудшения ситуации их немедленно госпитализировали в полноценные больницы.

Китай не отказался от своих жестких мер даже тогда, когда острая фаза эпидемии миновала. Так, 22 ноября в аэропорту Пудун в Шанхае выяснилось, что несколько грузчиков и людей, с которыми они контактировали, получили положительный результат теста на COVID-19. Власти экстренно провели массовое тестирование работников аэропорта. За считанные часы было проверено 18 тысяч человек.