Власти Абхазии продлили карантинные меры по коронавирусу до 12 января

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24 ноября 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аслан Бжания. Фото: сайт президента РА

В Абхазии до 12 января 2021 года продлены меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал президент республики Аслан Бжания.

Согласно постановлению правительства республики, на территории Абхазии до 12 января запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Кроме этого, под запрет попали свадебы, торжества, праздничные и идругие массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах и кафе.

Ранее сообщалось, что Абхазия заинтересована в приобретении вакцины «Спутник V».