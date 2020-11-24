Власти Абхазии продлили карантинные меры по коронавирусу до 12 января
24 ноября 2020, 22:00[ «Аргументы Недели» ]
В Абхазии до 12 января 2021 года продлены меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал президент республики Аслан Бжания.
Согласно постановлению правительства республики, на территории Абхазии до 12 января запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности.
Кроме этого, под запрет попали свадебы, торжества, праздничные и идругие массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах и кафе.
Ранее сообщалось, что Абхазия заинтересована в приобретении вакцины «Спутник V».
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