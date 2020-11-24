ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Научный журнал рассказал о проблемах первой одобренной вакцины

, 20:42 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: New scientist

Научный журнал рассказал о проблемах первой одобренной вакцины
фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Первая же одобренная вакцина столкнется с большой проблемой. Разработчики должны будут придумать, как распространить ее по всему миру. Об этом рассказал журнал The New Scientist.

Распространение первой одобренной вакцины от коронавируса сопряжено с большими логистическими проблемами. Препарат нужно распространить по всему миру. Но с этим сопряжены большие проблемы.

Первая одобренная covid-вакцина вызовет ошеломляюще сложную цепочку событий. Эти события связаны с глобальной цепочкой поставок. Она должна охватить даже самые отдаленные районы планеты.

Несколько месяцев назад проблемы возникли с распространением одноразовых перчаток и масок по различным точкам планеты.

«Масштабы и масштабы того, о чем мы говорим, просто беспрецедентны», — говорят специалисты по логистике.

Но самое экстравагантное во всей этой ситуации заключается в том, что особой пользы в распространении вакцины нет. Этот препарат не спасает жизни. Он лишь помогает в выработке иммунитета.

В мире

WarGonzo: Донбасс может стать следующим после Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои

Прогноз: после конфликта в Карабахе война в Донбассе вспыхнет с новой силой

Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные боевые действия. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью