Научный журнал рассказал о проблемах первой одобренной вакцины

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24 ноября 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: New scientist

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Первая же одобренная вакцина столкнется с большой проблемой. Разработчики должны будут придумать, как распространить ее по всему миру. Об этом рассказал журнал The New Scientist.

Распространение первой одобренной вакцины от коронавируса сопряжено с большими логистическими проблемами. Препарат нужно распространить по всему миру. Но с этим сопряжены большие проблемы.

Первая одобренная covid-вакцина вызовет ошеломляюще сложную цепочку событий. Эти события связаны с глобальной цепочкой поставок. Она должна охватить даже самые отдаленные районы планеты.

Несколько месяцев назад проблемы возникли с распространением одноразовых перчаток и масок по различным точкам планеты.

«Масштабы и масштабы того, о чем мы говорим, просто беспрецедентны», — говорят специалисты по логистике.

Но самое экстравагантное во всей этой ситуации заключается в том, что особой пользы в распространении вакцины нет. Этот препарат не спасает жизни. Он лишь помогает в выработке иммунитета.