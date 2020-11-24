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В Германии предложили covid-компаниям финансировать вакцину

, 20:05 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Германии предложили covid-компаниям финансировать вакцину
Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Зарабатывающим на условиях пандемии компаниям предложено присоединиться к финансированию помощи с вакцинированием беднейшим странам. С таким заявлением выступил министр экономического развития Германии Герд Мюллер.

Производителям лекарств и другим компаниям, зарабатывающим на коронавирусе, предложено финансировать программу covid-помощи беднейшим странам. Это названо справедливым решением. Глава немецкого минэкономразвития сказал, что не только богатые правительства должны пытаться помочь бедным странам.

«Частные компании, которые особенно выиграли от коронавирусного кризиса, такие как Amazon или фармацевтические компании, также имеют обязательства», — заявил Герд Мюллер.

Пару дней назад Ангела Меркель выразила беспокойство по поводу недостаточных усилий для адекватных поставок новых вакцин в более бедные государства.

Фармацевтическим компаниям предлагается снизить цены и предложить наилучшие возможные условия для поставки вакцин бедным странам.

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