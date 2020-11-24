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В США не могут похоронить сотни умерших от коронавируса

, 19:16 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В США не могут похоронить сотни умерших от коронавируса
фото импровизированного морга, возле которого припаркованы грузовики с телами умерших

Тела 650 жертв коронавируса уже несколько месяцев хранятся в рефрижераторах в Нью-Йорке. Их никак не могут похоронить.

Грузовики припаркованы у импровизированного морга. Он был экстренно построен в апреле. Тогда в Нью-Йорке начало расти количество умерших от коронавируса. В машинах находятся умершие в ходе пандемии.

«Многие жертвы первой волны Covid-19 в Нью-Йорке все еще ожидают похорон спустя несколько месяцев после смерти», — сообщают местные СМИ.

Местные власти объясняют ситуацию тем, что семьи никак не могут решить, как лучше похоронить умерших. Но журналисты узнали, что семьи умерших часто не могут себе позволить достойное погребение.

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