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В Швеции коронавирус вскрыл проблемы в домах престарелых

, 18:58 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Швеции коронавирус вскрыл проблемы в домах престарелых
фото: pixabay.com

Шведские власти выявили проблемы в домах престарелых. Там умерли от коронавируса тысячи людей. Ведомство заявило о вскрытых «серьезных недостатках».

Первая волна коронавируса сломала систему социального обеспечения в шведских домах престарелых. Об этом заявил сначала премьер-страны Стефан Лофвен. Теперь его слова подтвердила инспекция здравоохранения и соцобеспечения.

«В ходе расследования были выявлены серьезные недостатки на региональном уровне, когда речь заходит об уходе, предоставляемом людям, живущим в домах престарелых», — заявила София Уоллстром. Она глава инспекции здравоохранения и соцобеспечения.

В Швеции 21 регион. По словам Уоллстром ни в одном из них власти не взяли на себя достаточной ответственности за лечение заболевших в домах престарелых. В стране от коронавируса умерли более 6400 человек. На долю обитателей дома престарелых приходится почти половина этих смертей.

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