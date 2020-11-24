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Белоруссия временно запретила ввоз птицы с российского Дона

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Белоруссия временно запретила ввоз птицы с российского Дона
Фото: pixabay.com

Белоруссия временно ограничила ввоз птицы из Ростовской области.

Запрет касается живой птицы, мяса, яиц, продуктов его переработки, пуха и пера, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Параллельно Белоруссия отказалась от поставок кормов, кормовых добавок и непищевого сырья животного и растительного происхождения.

В ведомстве уточнили, что ограничения связаны с распространения птичьего гриппа в Ростовской области. Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении Татарстана, Самарской и Томской областей.

Ранее сообщалось, что на Казахстан обрушилась эпидемия птичьего гриппа.

ДВа

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