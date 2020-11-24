Эксперты ООН хотят, чтобы Япония заплатила бывшему боссу Nissan

Аргументы Недели → В мире 13+

24 ноября 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Карлос Гон на фото globallookpress.com/ Panoramic

Группа экспертов ООН считает, что официальный Токио должен выплатить компенсацию Карлосу Гону. Утверждается, что бывший исполнительный директор компании Nissan был несправедливо арестован и содержался под стражей.

В Японии бывший босс Nissan был несколько раз задержан. Аресты продолжались до тех пор, пока Карлос Гон не покинул страну. Эксперты ООН признали, что эти процессуальные действия были несправедливыми.

«Надлежащим средством правовой защиты было бы предоставление господину Гону осуществимого права на компенсацию и другие репарации в соответствии с международным правом», — решили эксперты ООН: «Власти должны безотлагательно принять необходимые меры для исправления положения господина Гона».

Адвокаты Карлоса Гона назвали это решение «поворотным моментом». Японское правительство отвергло выводы экспертов. Токио заявляет, что «глубоко сожалеет» об их решении. Их обвинили в слабом понимании системы уголовного правосудия Японии.

Собственно, это решение не самой ООН, а лишь рабочей группы. Она состоит из пяти экспертов. Уточняется, что от имени самой организации они выступать не могут.