Олигархи забрали себе 70 процентов пахотных земель планеты

Крупные компании забрали себе почти ¾ пахотных земель. Сейчас на планете 70 процентами сельскохозяйственных угодий владеют 1 процент фермерских хозяйств. Об этом стало известно после исследования.
Почти все мировые пахотные земли оказались под контролем крупных фермерских хозяйств. Эта тенденция началась после 1980-х годов. Теперь владельцами 70 процентов сельскохозяйственных угодий оказались лишь 1 процент фермерских хозяйств.
Этот результат оказался неожиданным для специалистов. Прежде считалось, что олигархам-фермерам принадлежало 39 процент пахотных земель.
«В прошлом эти инструменты представляли интерес только для рынков», — говорят эксперты: «Они не затрагивали нас по отдельности. Но теперь они затрагивают все аспекты нашей жизни, потому что связаны с экологическим кризисом и пандемией».
Исследование аккумулировало 17 новых научных работ и анализ существующих данных и литературы.
Концентрация земель в одних руках приводит к доминированию в производстве монокультур, а также использованию интенсивных методик производства сельскохозяйственной продукции. Это создает проблемы для людей и влияет на качество пищи, а также посевную землю.