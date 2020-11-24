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Олигархи забрали себе 70 процентов пахотных земель планеты

, 16:54 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Олигархи забрали себе 70 процентов пахотных земель планеты
трактор на фото pixabay.com

Крупные компании забрали себе почти ¾ пахотных земель. Сейчас на планете 70 процентами сельскохозяйственных угодий владеют 1 процент фермерских хозяйств. Об этом стало известно после исследования.

Почти все мировые пахотные земли оказались под контролем крупных фермерских хозяйств. Эта тенденция началась после 1980-х годов. Теперь владельцами 70 процентов сельскохозяйственных угодий оказались лишь 1 процент фермерских хозяйств.

Этот результат оказался неожиданным для специалистов. Прежде считалось, что олигархам-фермерам принадлежало 39 процент пахотных земель.

«В прошлом эти инструменты представляли интерес только для рынков», — говорят эксперты: «Они не затрагивали нас по отдельности. Но теперь они затрагивают все аспекты нашей жизни, потому что связаны с экологическим кризисом и пандемией».

Исследование аккумулировало 17 новых научных работ и анализ существующих данных и литературы.

Концентрация земель в одних руках приводит к доминированию в производстве монокультур, а также использованию интенсивных методик производства сельскохозяйственной продукции. Это создает проблемы для людей и влияет на качество пищи, а также посевную землю.

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