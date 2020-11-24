От коронавируса умерли больше 1,4 млн человек

Количество умерших от коронавируса превысило отметку в 1,4 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Вторая волна пока стабилизировалась на среднем показателе 520 — 550 тысяч заразившихся за сутки. Количество умерших за сутки пару дней назад выросло до рекорда в 11 тысяч случаев. Но потом этот показатель снизился до нынешнего уровня в 8 тысяч.
Теперь количество умерших за всю историю пандемии выросло до 1 404 810 человек. Заразились 59 656 808, вылечились 41 284 276 человек.
Больше всего умерло в Соединенных Штатах — больше 263 тысяч. На втором месте по количеству умерших Бразилия — почти 170 тысяч. На третьем — Индия. В этой стране умерли от коронавируса больше 134 тысяч человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество умерших
|
Весь мир
|
59,656,808
|
+525,763
|
1,404,810
|
41,284,276
|
1
|
США
|
12,778,924
|
+172,300
|
263,701
|
7,551,839
|
2
|
Инди
|
9,179,425
|
+37,410
|
134,273
|
8,604,955
|
3
|
Бразилия
|
6,088,004
|
+16,603
|
169,541
|
5,445,095
|
4
|
Франция
|
2,144,660
|
+4,452
|
49,232
|
152,592
|
5
|
Россия
|
2,138,828
|
+24,326
|
37,031
|
1,634,671