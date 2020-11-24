От коронавируса умерли больше 1,4 млн человек

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24 ноября 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Количество умерших от коронавируса превысило отметку в 1,4 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Вторая волна пока стабилизировалась на среднем показателе 520 — 550 тысяч заразившихся за сутки. Количество умерших за сутки пару дней назад выросло до рекорда в 11 тысяч случаев. Но потом этот показатель снизился до нынешнего уровня в 8 тысяч.

Теперь количество умерших за всю историю пандемии выросло до 1 404 810 человек. Заразились 59 656 808, вылечились 41 284 276 человек.

Больше всего умерло в Соединенных Штатах — больше 263 тысяч. На втором месте по количеству умерших Бразилия — почти 170 тысяч. На третьем — Индия. В этой стране умерли от коронавируса больше 134 тысяч человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество умерших Весь мир 59,656,808 +525,763 1,404,810 41,284,276 1 США 12,778,924 +172,300 263,701 7,551,839 2 Инди 9,179,425 +37,410 134,273 8,604,955 3 Бразилия 6,088,004 +16,603 169,541 5,445,095 4 Франция 2,144,660 +4,452 49,232 152,592 5 Россия 2,138,828 +24,326 37,031 1,634,671