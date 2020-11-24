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От коронавируса умерли больше 1,4 млн человек

, 16:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

От коронавируса умерли больше 1,4 млн человек
фото: pixabay.com

Количество умерших от коронавируса превысило отметку в 1,4 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Вторая волна пока стабилизировалась на среднем показателе 520 — 550 тысяч заразившихся за сутки. Количество умерших за сутки пару дней назад выросло до рекорда в 11 тысяч случаев. Но потом этот показатель снизился до нынешнего уровня в 8 тысяч.

Теперь количество умерших за всю историю пандемии выросло до 1 404 810 человек. Заразились 59 656 808, вылечились 41 284 276 человек.

Больше всего умерло в Соединенных Штатах — больше 263 тысяч. На втором месте по количеству умерших Бразилия — почти 170 тысяч. На третьем — Индия. В этой стране умерли от коронавируса больше 134 тысяч человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество умерших

Весь мир

59,656,808

+525,763

1,404,810

41,284,276

1

США

12,778,924

+172,300

263,701

7,551,839

2

Инди

9,179,425

+37,410

134,273

8,604,955

3

Бразилия

6,088,004

+16,603

169,541

5,445,095

4

Франция

2,144,660

+4,452

49,232

152,592

5

Россия

2,138,828

+24,326

37,031

1,634,671

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