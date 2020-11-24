На американских выборах голосуют даже мертвецы? Тонкости американского плебисцита

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24 ноября 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Избирательный процесс в США имеет свои особенности. К примеру, списки избирателей находятся только у членов избирательной комиссии. В некоторых штатах американцы получают бюллетень для голосования по почте. Даже если человек умер несколько лет назад, на его адрес проживания высылается лист для голосования.



Документ, заполненный одним человеком вместо другого, принят не будет, так как он не пройдёт проверку по электронной системе. Его вернут обратно. Определённые сбои при голосовании возникают с людьми, имеющими полностью одинаковые имена. Как правило, система засчитывает голос только одного человека.



Во время последних президентских выборов было зафиксировано несколько случаев, когда умершие избиратели смогли «отдать свой голос» за того или иного кандидата. Конечно, мёртвый человек не мог поставить подпись на бюллетене, за него это делали родственники. Такие документы признавались недействительными. Либо избиратель проголосовал, выслал бюллетень по почте, а потом умер от коронавируса.



Некоторые избиратели в электронной системе проходят под одной и той же датой рождения - 1.1.1901. Она ставится всем, у кого дата рождения не занесена в базу, либо если они не обновили свои данные. Такой бюллетень будет считаться настоящим только после проверки подписи и сверки с базой данных умерших американцев.



Дату рождения 1800 год в целях безопасности указывают гражданам, пострадавшим от насилия.



