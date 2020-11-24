Московских туристов накрыло снегом в горах Абхазии

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24 ноября 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Несколько туристов из Москвы во время восхождения на горы попали в снежный плен – сообщает МЧС республики.

Несмотря на сильный снегопад, путешественники смогли через три дня связаться со спасательной службой.

Спасти москвичей оказалось нелегко. Сотрудники МЧС несколько часов проводили поисковые работы, чтобы определить местонахождение туристов. Состояние туристов было удовлетворительным к моменту обнаружения. Спасательная операция проводилась всю ночь.