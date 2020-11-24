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Китай приказал нарожать 200 млн человек за 30 лет

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Китай приказал нарожать 200 млн человек за 30 лет

Стремительное старение населения в Китае поставило перед правительством задачу пересмотра действующей демографической политики. Программа «одна семья - один ребёнок» потеряла актуальность, так как не соответствует планам правительства по сокращению бедности и развитию национальной экономики.

В новом пятилетнем плане развития государства особое внимание правительством КНР уделено повышению рождаемости. Для этого чиновники намерены использовать различные финансовые и социальные инструменты. На сегодняшний день в стране проживает более 1,4 миллиарда человек. Из них 254 миллиона – это люди в возрасте старше 60 лет. Через 15 лет количество пожилых граждан может возрасти до 400 миллионов. Такой фактор приведёт к серьёзной нагрузке на систему здравоохранения. Для поддержки неработающего населения потребуются значительные финансовые вливания и новые социальные меры.

Если не мотивировать семьи к рождению детей, то через 30 лет страна недосчитается более 200 миллионов граждан трудоспособного возраста. Несмотря на активный переход промышленности на современные технологии, государству по-прежнему не хватает огромного количества специалистов разной направленности.

ПВ

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