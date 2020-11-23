Иностранные заёмщики не спешат возвращать деньги России

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23 ноября 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Просрочка по займам, выданным Москвой другим государствам, в этом году может составить 25%. Министерству финансов поручили снизить за два года данный показатель как минимум на 2%. В ведомстве заявили, что идёт активная работа по реструктуризации долгов беднейших государств.



На ноябрь 2020 года российским правительством была одобрена выдача кредитов иностранным государствам на сумму более 120 миллиардов рублей. Международная организация G20 в этом году инициировала идею о реструктуризации задолженностей беднейших стран. Россия присоединилась к этому решению и согласилась внести изменения в графики платежей. Тем более, что взыскать долги с заёмщиков юридическим способом практически невозможно. Действующим инструментом в таком случае является только политика - должник будет вести себя дисциплинировано по отношению к заёмщику.



В условиях пандемии количество проблем по межгосударственным кредитам возросло. Однако благодаря очистке портфеля займов от недобросовестных партнёров серьёзных сложностей у России не возникло.



Самые громкие истории с возвратом долгов связаны с Венесуэлой и Украиной. Если первое государство пытается обслуживать долг, хоть и с просрочками, то второе категорически отказалось от своих обязательств. Киев на сегодняшний день должен России порядка 4,5 миллиарда долларов. Решение о возврате долга должен был вынести суд Великобритании, однако пандемия перенесла заседание.



