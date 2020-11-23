Писатель Борис Анкунин о COVID-19: «похоже, что этот мрак скоро закончится»

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23 ноября 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Фото: соцсети

Борис Акунин ознакомил читателей с результатами опроса, который он провел на своей страничке в Facebook.

Борис Акунин, писатель:

- Вчера я затеял опрос, чтобы выяснить, каков среди читателей этой страницы процент переболевших коронавирусом. Дело в том, что я, как и все, вижу статистику, но она регистрирует только продиагностированных, попавших в больницы и умерших, а на самом деле охват эпидемии много шире. Огромное количество людей отболело в нетяжелой форме, никуда не обращалось и никак не отмониторено (например, моя жена, отделавшаяся трехдневным недомоганием и месячной потерей обоняния).

Выборка у нас тут, конечно, случайная, но тем она, по-моему, и интересна.

Поскольку вам не видно результатов голосования, вывешиваю их. (Напоминаю, что вопрос был сформулирован так: "Вы уже переболели?")

Пока приняли участие 11 тысяч человек, но этого уже достаточно. Соотношение установилось на второй-третьей тысяче и потом менялось только на десятые доли процента.

Как видите, количество людей, которые уже перенесли болезнь (24,8%) или полагают, что перенесли (11,6%) очень значительно. К этому нужно прибавить еще тех, кто «отковидил» бессимптомно, даже не догадываясь об этом.

Невыносимо жалко тех, кто потерял близких. И тех, кто из-за перегруженности здравоохранения остался без медицинской помощи по другим заболеваниям. Но похоже, что этот мрак скоро закончится, тем более на подходе сразу несколько вакцин. Надо додержаться. Берегите себя.