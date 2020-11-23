В Венгрии утвердили время посещения магазинов только для пожилых

Аргументы Недели → В мире 13+

23 ноября 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фото globallookpress.com/ Johannes Neudecker

Пожилые жители Венгрии смогут заходить в магазины в строго определенное время. Такое решение принял официальный Будапешт. Власти хотят снизить риск заражения коронавирусом для старшей возрастной группы.



В будние дни в венгерские магазины с 9 до 11 часов утра теперь могут заходить только люди старше 65 лет. На выходных это время переносится на час вперед. В субботу и воскресенье исключительно пенсионеры будут обслуживаться с 8 до 10 утра.

«Этот правительственный указ служит защите пожилых людей», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Собственно, только указанным временем посещение магазинов для пожилых не ограничивается. Они могут совершать покупки в любые часы. В упомянутое время магазины не будут обслуживать другие возрастные группы.