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В Венгрии утвердили время посещения магазинов только для пожилых

, 17:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Венгрии утвердили время посещения магазинов только для пожилых
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фото globallookpress.com/ Johannes Neudecker

Пожилые жители Венгрии смогут заходить в магазины в строго определенное время. Такое решение принял официальный Будапешт. Власти хотят снизить риск заражения коронавирусом для старшей возрастной группы.

В будние дни в венгерские магазины с 9 до 11 часов утра теперь могут заходить только люди старше 65 лет. На выходных это время переносится на час вперед. В субботу и воскресенье исключительно пенсионеры будут обслуживаться с 8 до 10 утра.

«Этот правительственный указ служит защите пожилых людей», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Собственно, только указанным временем посещение магазинов для пожилых не ограничивается. Они могут совершать покупки в любые часы. В упомянутое время магазины не будут обслуживать другие возрастные группы.

Аргументы НеделиАвторы АН

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