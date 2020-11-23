В Туркмении лицам из групп риска ограничили передвижение

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23 ноября 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: pixabay.com

Власти Туркмении ограничили передвижение лиц, которые входят в группу риска по инфекционным заболеваниям.

Официально в этой стране не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Гражданам старше 50 лет, входящих в группу риска, запрещено пользоваться междугородними и межобластным маршрутам. Кроме этого, в Туркмении ограничены командировки в регионы для сотрудников старше 50 лет.

Несмотря на то что в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, в стране действуют масочный режим и другие ограничения – для работы транспорта, культурных учреждений, предприятий торговли.

Ранее сообщалось, что в Туркмении ввели талоны для снятия денег в банкоматах.