В Индии парламент отложил сессию из-за коронавируса

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23 ноября 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Индия в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Avishek Das

Индийский парламент решил отложить зимнюю сессию. Это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом. Страна уже сталкивается с нехваткой больничных коек.

Зимняя сессия парламента может быть отложена. В официальном Дели сейчас рассматривается этот вопрос. Об этом говорят в правительстве.

«Правительство проведет консультации со всеми политическими партиями и объединит зимнюю сессию с бюджетной сессией следующего года», — поделился секретом один из правительственных чиновников западным агентствам. Его имя не называется.

В конце января обычно проходит бюджетная сессия. Если решение о переносе будет принято, она будет перенесена.

В Индии ситуация с пандемией достаточно серьезная. Страна на втором месте коронавирусной статистики. Она уступает только Соединенным Штатам.