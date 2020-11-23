В Индии парламент отложил сессию из-за коронавируса
23 ноября 2020, 17:05[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Индийский парламент решил отложить зимнюю сессию. Это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом. Страна уже сталкивается с нехваткой больничных коек.
Зимняя сессия парламента может быть отложена. В официальном Дели сейчас рассматривается этот вопрос. Об этом говорят в правительстве.
«Правительство проведет консультации со всеми политическими партиями и объединит зимнюю сессию с бюджетной сессией следующего года», — поделился секретом один из правительственных чиновников западным агентствам. Его имя не называется.
В конце января обычно проходит бюджетная сессия. Если решение о переносе будет принято, она будет перенесена.
В Индии ситуация с пандемией достаточно серьезная. Страна на втором месте коронавирусной статистики. Она уступает только Соединенным Штатам.
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