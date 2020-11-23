Оксфорд признал коронавирусные слова словами года

23 ноября 2020, 16:43[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Оксфордские словари расширили номинацию «слово года» до целого списка. В него были включено все, что связано с коронавирусом.
Covid-19 стало главным словом уходящего года. Обычно оно бывает одним. Но в этот раз оксфордские словаристы решили расширить его до целого списка. В него вошли «отпуск», «локдаун», «суперраспространитель».
«В докладе “беспрецедентные слова года” говорится, что использование слова пандемия увеличилось на 57 000% в прошлом году, в то время как лексикографы обнаружили, что слово "коронавирус" стало одним из наиболее часто используемых существительных в апреле», — поясняют словаристы.
В Оксфорде словом года утверждают те слова, которые употребляются в публичном пространстве чаще всего в течение 12 месяцев. В нынешнем году пандемия стала главным информационным трендом. Поэтому связанные с коронавирусом слова и стали главными.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.