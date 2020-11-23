Оксфорд признал коронавирусные слова словами года

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23 ноября 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Оксфордские словари расширили номинацию «слово года» до целого списка. В него были включено все, что связано с коронавирусом.

Covid-19 стало главным словом уходящего года. Обычно оно бывает одним. Но в этот раз оксфордские словаристы решили расширить его до целого списка. В него вошли «отпуск», «локдаун», «суперраспространитель».

«В докладе “беспрецедентные слова года” говорится, что использование слова пандемия увеличилось на 57 000% в прошлом году, в то время как лексикографы обнаружили, что слово "коронавирус" стало одним из наиболее часто используемых существительных в апреле», — поясняют словаристы.

В Оксфорде словом года утверждают те слова, которые употребляются в публичном пространстве чаще всего в течение 12 месяцев. В нынешнем году пандемия стала главным информационным трендом. Поэтому связанные с коронавирусом слова и стали главными.