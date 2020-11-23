Турция протестует из-за досмотра грузового судна страны в Средиземном море

Аргументы Недели → В мире 13+

23 ноября 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Турции, pixabay.com

В понедельник стало известно, что Турция протестует в связи с досмотром грузового судна страны в акватории Средиземного моря в рамках миссии Евросоюза по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Пресс-секретарь МИД республики Хами Аксой уточнил, что в рамках "спорной" операции IRINI, которая, по его словам, проводится с неясными целями, немецкий военный корабль Hamburg досмотрел судно под турецким флагом MV Roseline A. Уточняется, что оно перевозило лакокрасочные материалы, а также гумпомощь из турецкого порта Амбарлы в ливийскую Мисурату.

Подчеркивается, что Анкара считает вышеуказанное действие вмешательством, предпринятым без согласия властей Турции. Уточняется, что досмотр судна был прекращен по настоянию турецкой стороны, которая имеет право требовать компенсацию за нанесенный ущерб.