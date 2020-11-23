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Браудер заявил о блокировке счета в Великобритании

, 15:32 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Браудер заявил о блокировке счета в Великобритании
Браудер на фото globallookpress.com/ Henrik Montgomery/Tt

Репутационные издержки ударили по финансовому состоянию Билла Браудера. Кремлевский критик заявил о блокировке счета в британском банке. Банкиры объяснили это решение черным PR.

Теперь Уильям Браудер обвиняет в коррупции NatWest. Этот британский банк, вроде как, заблокировал счет кремлевского критика. По крайней мере, таковы заявления Браудера.

«У меня был счет в NatWest в течение 25 лет, я считался одним из их самых прибыльных клиентов», — заявил Браудер: «Они прямо сказали мне, что закрывают мой счет из-за сообщений российской прессы».

В России Браудера действительно активно критиковали. Его обвиняли в похищении денег МВФ. Сам Браудер утверждает, что это лишь черный пиар. Компанию против себя он связывает с критикой российских властей, с которой он выступал долгое время.

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