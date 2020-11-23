Администрация Байдена не позволит Китаю переступать красную линию, как и другим странам тоже

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23 ноября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

В окружении избранного президента США Джозефа Байдена всё чаще говорят, что Вашингтон не будет наказывать Китай за его поведение. Америка заставит играть китайское государство по установленным правилам. Байден считает, что есть красные линии, за которые нельзя переходить. На такой платформе США намерены построить отношения со всем миром.



Эксперты полагают, что торговые отношения между государствами в целом сохранятся, однако Белый дом не намерен идти на уступки по вопросам Тайваня и Южно-Китайского моря. США совместно с Европой предлагают реализацию пошаговой программы в отношении Китая. В первую очередь Запад сократит возросшее политическое влияние Пекина на весь оставшийся мир. После этого «Поднебесную» обяжут остановить неконкурентную практику в торговле. Америка и ЕС будут придавать больше значение партнёрству с Африкой, странами Индо-Тихоокеанского региона.



Байден не заинтересован в трансформации торговой войны с Китаем, так как она наносит значительный вред и американскому бизнесу. Чтобы не ухудшать существующие отношения и далее, новому американскому руководству не стоит повторять главных ошибок Трампа. Речь идёт о призывах к свержению коммунистического режима, изображении политики Китая как основной угрозы для США.