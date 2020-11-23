Саркози обвинили в коррупции

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23 ноября 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Николя Саркози на фото globallookpress.com/ Vincent Isore

Бывший президент Франции предстанет перед судом. Его обвиняют в коррупции и торговле влиянием.

Все обвинения в свой адрес 65-летний Николя Саркози категорически отрицает. Он готов к бою в зале суда.

«Я человек воинственный и не собираюсь, чтобы меня обвиняли в том, чего я не совершал», — заявил Николя Саркози: «Я не коррумпирован. Все происходящее останется лишь скандалом, который останется в анналах. Правда выйдет наружу».

Саркози был президентом Франции в период с 2007 по 2012. Теперь он проходит фигурантом в «Деле о просушивании». Саркози обвиняют в попытке подкупа старшего магистрата Жильбера Азибера, от которого просили передать информацию о материалах отдельного расследования против Саркози.

Основным же обвинением, выдвинутым бывшему президенту Франции, стала продажа должности на Лазурном берегу.