Саркози обвинили в коррупции

23 ноября 2020, 15:06[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Бывший президент Франции предстанет перед судом. Его обвиняют в коррупции и торговле влиянием.
Все обвинения в свой адрес 65-летний Николя Саркози категорически отрицает. Он готов к бою в зале суда.
«Я человек воинственный и не собираюсь, чтобы меня обвиняли в том, чего я не совершал», — заявил Николя Саркози: «Я не коррумпирован. Все происходящее останется лишь скандалом, который останется в анналах. Правда выйдет наружу».
Саркози был президентом Франции в период с 2007 по 2012. Теперь он проходит фигурантом в «Деле о просушивании». Саркози обвиняют в попытке подкупа старшего магистрата Жильбера Азибера, от которого просили передать информацию о материалах отдельного расследования против Саркози.
Основным же обвинением, выдвинутым бывшему президенту Франции, стала продажа должности на Лазурном берегу.
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