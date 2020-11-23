Киев намерен применить план «Б» в отношении Донбасса с участием миротворцев

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23 ноября 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Срок действия украинского закона о порядке самоуправления на Донбассе истекает через несколько недель. До конца года депутаты Верховной рады должны проработать вопрос о его продлении, либо отмене.



В Киеве всё чаще говорят, что новый закон принять не получится, так как на его согласование уйдёт очень много времени. Участник украинской группы на Минских переговорах от Украины Алексей Арестович сообщил, что законопроект может быть составлен на основе «формулы Штайнмайера». В частности, Киев должен получить контроль над своей границей с Россией, с оккупированной территории должны быть выведены войска. Только после этого в регионе можно проводить выборы.



Украинское правительство настаивает на ликвидации независимости Донбасса с целью возвращения территории в состав государства. После этого субъект обещают наделить особым статусом и зафиксировать его в Конституции. Если Киев не сможет реализовать такой план, то в отношении юго-восточных территорий может быть задействован план «Б». Пока он известен лишь в кулуарах, но ключевое значение в нём играют миротворцы. Руководитель украинской группы на Минских переговорах Леонид Кравчук предлагал ранее увеличить миссию ОБСЕ и наделить её иными функциями. Противники Зеленского заявили, что под флагом ОБСЕ в Донбасс придут российские войска. Это может привести к возврату ситуации 2016 года, от которой так стремительно уходит действующий президент Украины.



