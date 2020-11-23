Стал известен кадидат Байдена на пост главы Госдепа

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23 ноября 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Джо Байден во время дебатов с Трампом на фото globallookpress.com/ Kevin Dietsch - Pool via CNP

Избранный президент США выдвинет своего кандидата на пост государственного секретаря. Им оказался Энтони Блинкен. Это поможет спрогнозировать внешнеполитический курс Соединенных Штатов после Трампа.

Номинацию Блинкена уже называют резким разрывом с эпохой Трампа. Энтони Блинкен давний знакомый Джо Байдена. Он был советником по национальной безопасности при Бараке Обаме. Кроме того, этот ветеран дипломатии был вторым человеком в Государственном департаменте.

«Имя Блинкена может быть названо уже во вторник», — заявили кулуарно инсайдеры из штаба Байдена.

Послом в ООН Байден может назначить Линду Томас-Гринфилд. Она тоже является ветераном дипломатии. Советником по национальной безопасности может стать Джейк Салливан. Это еще один давний помощник Джо Байдена.

Эта команда резко контрастирует с пока еще занимающими свои посты предшественниками. По словам политологов, президентство Джо Байдена будет резко контрастировать с эпохой Трампа. Во внешней политике тот руководствовался принципом «Америка прежде всего». Это создавало проблемы официальному Вашингтону на международной арене.

Избранный американский лидер резко критиковал Дональда Трампа. Байден уже обещал вернуть прежние отношения с НАТО и вернуться в прежние глобальные политические клубы.