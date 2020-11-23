На выходных снизилось количество заражений за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в воскресенье снизилось до уровня меньше 500 тысяч человек за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.
В воскресенье заразились 489 392 человека. На минувшей неделе коронавирусом заражались больше 500 тысяч. В самый пиковый день количество новых диагнозов даже достигало уровня 662 тысяч человек.
Количество заразившихся за всю пандемию теперь увеличилось до 59 056 986 человек. Умерли 1 394 782, вылечились 40 821 493 человека.
Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Там заразившихся уже уже больше 12,5 миллионов человек. На втором месте Индия, на третьем Бразилия. Франция на четвертом месте, Россия на пятом.
|
#
|
Country,
|
Total
|
New
|
Total
|
Total
|
World
|
58,970,949
|
+489,392
|
1,393,232
|
40,759,591
|
1
|
12,589,088
|
+137,010
|
262,701
|
7,452,616
|
2
|
9,140,312
|
+44,404
|
133,773
|
8,561,444
|
3
|
6,071,401
|
+18,615
|
169,197
|
5,432,505
|
4
|
2,140,208
|
+13,157
|
48,732
|
149,521
|
5
|
2,089,329
|
+25,173
|
36,179
|
1,595,443