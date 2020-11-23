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На выходных снизилось количество заражений за сутки

, 13:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

На выходных снизилось количество заражений за сутки
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом в воскресенье снизилось до уровня меньше 500 тысяч человек за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.

В воскресенье заразились 489 392 человека. На минувшей неделе коронавирусом заражались больше 500 тысяч. В самый пиковый день количество новых диагнозов даже достигало уровня 662 тысяч человек.

Количество заразившихся за всю пандемию теперь увеличилось до 59 056 986 человек. Умерли 1 394 782, вылечились 40 821 493 человека.

Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Там заразившихся уже уже больше 12,5 миллионов человек. На втором месте Индия, на третьем Бразилия. Франция на четвертом месте, Россия на пятом.

#

Country,
Other

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

Total
Recovered

World

58,970,949

+489,392

1,393,232

40,759,591

1

USA

12,589,088

+137,010

262,701

7,452,616

2

India

9,140,312

+44,404

133,773

8,561,444

3

Brazil

6,071,401

+18,615

169,197

5,432,505

4

France

2,140,208

+13,157

48,732

149,521

5

Russia

2,089,329

+25,173

36,179

1,595,443

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