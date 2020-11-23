На выходных снизилось количество заражений за сутки

Аргументы Недели → В мире 13+

23 ноября 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом в воскресенье снизилось до уровня меньше 500 тысяч человек за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.

В воскресенье заразились 489 392 человека. На минувшей неделе коронавирусом заражались больше 500 тысяч. В самый пиковый день количество новых диагнозов даже достигало уровня 662 тысяч человек.

Количество заразившихся за всю пандемию теперь увеличилось до 59 056 986 человек. Умерли 1 394 782, вылечились 40 821 493 человека.

Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Там заразившихся уже уже больше 12,5 миллионов человек. На втором месте Индия, на третьем Бразилия. Франция на четвертом месте, Россия на пятом.

# Country,

Other Total

Cases New

Cases Total

Deaths Total

Recovered World 58,970,949 +489,392 1,393,232 40,759,591 1 USA 12,589,088 +137,010 262,701 7,452,616 2 India 9,140,312 +44,404 133,773 8,561,444 3 Brazil 6,071,401 +18,615 169,197 5,432,505 4 France 2,140,208 +13,157 48,732 149,521 5 Russia 2,089,329 +25,173 36,179 1,595,443