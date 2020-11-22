Европарламент обеспокоен тесным сотрудничеством Сербии с Россией и Китаем
22 ноября 2020, 08:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В Европейском парламенте (ЕП) обеспокоены тесным сотрудничеством Сербии с Россией и Китаем. Об этом говорится в инициативе о принятии резолюции, с текстом которой ознакомился RT.
«Европейский парламент ... выражает озабоченность относительно возрастающей зависимости Сербии от оборонной техники и технологий из Китайской Народной Республики, и недостаточной прозрачности практики государственных закупок сектора безопасности», - говорится в тексте документа.
Кроме того, ЕП обеспокоен «тесным политическим и военным сотрудничеством Сербии с Россией». Однако в резолюции отметили, что «стратегической целью» Сербии остается членство в Евросоюзе. Также Белград поддерживает Глобальную стратегию ЕС по внешней политике и политике безопасности, пояснили в документе.
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