Европарламент обеспокоен тесным сотрудничеством Сербии с Россией и Китаем

Аргументы Недели → В мире 13+

22 ноября 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Европарламент, фото: pixabay.com

В Европейском парламенте (ЕП) обеспокоены тесным сотрудничеством Сербии с Россией и Китаем. Об этом говорится в инициативе о принятии резолюции, с текстом которой ознакомился RT.

«Европейский парламент ... выражает озабоченность относительно возрастающей зависимости Сербии от оборонной техники и технологий из Китайской Народной Республики, и недостаточной прозрачности практики государственных закупок сектора безопасности», - говорится в тексте документа.

Кроме того, ЕП обеспокоен «тесным политическим и военным сотрудничеством Сербии с Россией». Однако в резолюции отметили, что «стратегической целью» Сербии остается членство в Евросоюзе. Также Белград поддерживает Глобальную стратегию ЕС по внешней политике и политике безопасности, пояснили в документе.