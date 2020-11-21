Арестович раскрыл план «Б» Зеленского по Донбассу и назвал дату встречи контактной группы
21 ноября 2020, 21:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о плане «Б» президента Владимира Зеленского по Донбассу.
«Ключевое слово там [в плане] миротворцы. От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля», - пояснил он.
Кроме того, Арестович отметил, что следующая встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 25-26 ноября. По его словам, до конца года осталось только два заседания, «затем рождественские каникулы – и все». Он добавил, что в Киеве предложили провести встречу на высшем уровне и обменять пленных к Рождеству.
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