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Арестович раскрыл план «Б» Зеленского по Донбассу и назвал дату встречи контактной группы

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Арестович раскрыл план «Б» Зеленского по Донбассу и назвал дату встречи контактной группы
фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о плане «Б» президента Владимира Зеленского по Донбассу.

«Ключевое слово там [в плане] миротворцы. От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля», - пояснил он.

Кроме того, Арестович отметил, что следующая встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 25-26 ноября. По его словам, до конца года осталось только два заседания, «затем рождественские каникулы – и все». Он добавил, что в Киеве предложили провести встречу на высшем уровне и обменять пленных к Рождеству.

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