ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Италии школьники начали протест против covid-мер

, 16:08 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Италии школьники начали протест против covid-мер
школьный протест на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Итальянские школьники начали акцию протеста. Они выступают против дистанционного обучения.

По всей Италии начались акции детского протеста. Дети выступают против антикоронавирусных мер правительства страны. Они требуют вернуть их в школы.

«В самом начале, когда они объявили, что школы закрываются, мы были счастливы, так как у нас были недели тестов и мы думали, что пропустим их», — говорят несовершеннолетние активисты: «Но потом стало очень тяжело и мы очень устали».

Инициатором акции стала школьница из Турина по имени Анита Яковелли. Позднее к ней присоединилась подруга Лиза Роглиатти. Акцию подхватили другие школьники. А потом школьный протест охватил всю Италию.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью