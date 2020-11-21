В Италии школьники начали протест против covid-мер

Аргументы Недели → В мире 13+

21 ноября 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

школьный протест на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Итальянские школьники начали акцию протеста. Они выступают против дистанционного обучения.

По всей Италии начались акции детского протеста. Дети выступают против антикоронавирусных мер правительства страны. Они требуют вернуть их в школы.

«В самом начале, когда они объявили, что школы закрываются, мы были счастливы, так как у нас были недели тестов и мы думали, что пропустим их», — говорят несовершеннолетние активисты: «Но потом стало очень тяжело и мы очень устали».

Инициатором акции стала школьница из Турина по имени Анита Яковелли. Позднее к ней присоединилась подруга Лиза Роглиатти. Акцию подхватили другие школьники. А потом школьный протест охватил всю Италию.