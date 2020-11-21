Премьер Британии рассказал о своей самоизоляции

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21 ноября 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Борис Джонсон выступил с видеообращением. Премьер-министр Великобритании находится на самоизоляции. Политик рассказал, как она проходит.

Британский премьер обратился к тем, кто находится на самоизоляции. Он призвал жителей страны сохранять социальную дистанцию даже дома.

«Привет, ребята. Я на минуточку», — сказал Борис Джонсон: «Я по-прежнему на самоизоляции. Я просто хотел сказать всем, кто находится на моем месте, не забывайте, что, конечно, изоляция не обязательно распространяется на людей, с которыми вы делите свой дом. Но ваш партнер все еще может ходить по магазинам или куда-нибудь еще. Ваши соседи по дому все еще могут выходить на тренировку, но вы должны убедиться, что продолжаете наблюдать социальное дистанцирование от них. Ваши дети, очевидно, могут продолжать ходить в школу, но вы должны убедиться, что соблюдаете социальное дистанцирование от них и следуете основам: руки, лицо, пространство».

Политик отправился на самоизоляцию после встречи с депутатом от тори Ли Андерсеном. Позднее у него оказался положительный результат на коронавирус. После этого Бориса Джонсона отправили на самоизоляцию.