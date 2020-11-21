Премьер Польши попросил поляков не ездить никуда на Рождество

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21 ноября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Польские власти попросили граждан отказаться от поездок на Рождество. С соответствующим предложением выступил глава кабмина Матеуш Моравецкий.

Польские власти готовятся к рождественскому ажиотажу. Премьер-министр Польши попросил людей отказаться от поездок на Рождество.

«Пожалуйста, не планируйте никаких поездок», — заявил Матеуш Моравецкий: «Ситуация по-прежнему очень серьезная».

Польские власти обеспокоены высоким уровнем смертности от коронавируса. В стране закрыты театры, бары и рестораны. Школы переведены на дистанционное обучение.

К Рождеству, возможно, заведения будут открыты. Но это не гарантируется.