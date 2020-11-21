Умер один из последних героев французского сопротивления

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21 ноября 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Даниэль Кордье на фото globallookpress.com/ Philippe Farjon

Ему было сто лет. Умер Даниэль Кордье. Он был одним из последних героев французского сопротивления, участвовал в борьбе с нацистами во время Второй мировой войны.

Даниэль Кордье был секретарем Жана Мулена. Тот был лидером французского сопротивления в годы Второй мировой войны. За эту борьбу Шарль де Голль даже воздавал Даниэлью Кордье почести.

«Когда Франция была в опасности, он и его компаньоны шли на любой риск, чтобы Франция оставалась Францией», — отреагировал на смерть Даниэля Кордье президент Франции Эммануэль Макрон: «Мы обязаны им нашей свободой и нашей честью».

Кордье был не просто секретарем лидера французского сопротивления. Его называли правой рукой Мулена. Даниэль отвечал за корреспонденцию, а также связь с другими лидерами сопротивления.

Когда Мулен был задержан гестапо, Кордье продолжал работу. В конце концов фашисты вышли на его след. Ему пришлось бежать через Пиренеи. Там он был арестован.

В последнее время Даниэль Кордье жил в Каннах. Он называл себя старым, но очень счастливым стариком. А свою биографию описывал не как одну жизнь, а как последовательные жизни, которые отличались друг от друга.