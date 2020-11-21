Аргументы Недели → В мире 13+

21 ноября 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

Сделка по выходу Великобритании из состава Евросоюза близка к завершению. Информацию рассекретили инсайдеры переговорщиков от Брюсселя. Похоже, Лондон сдался.

В сделке по Brexit большинство вопросов согласованы. Теперь сделка может не состояться только, если произойдет какая-то случайность. Об этом и говорят инсайдеры в команде переговорщиков от Евросоюза.

«В рамках равных условий был достигнут прогресс, например, в вопросе государственной помощи, но до финиша еще довольно много метров, так что предстоит еще много работы», — говорят переговорщики от Евросоюза в кулуарах, они уточняют: «Там, где речь идет о сроках, давление времени сейчас очень велико, без всяких сомнений. Есть над чем поработать, потому что теперь есть материал, по которому можно пройти строчку за строчкой, слово за словом».

Соединенное Королевство настаивает на возможности устанавливать собственные экологические, трудовые и социальные стандарты без чьего-либо одобрения.

Переговорный процесс Лондона и Брюсселя идет до сих пор. Стороны пытаются согласовать условия выхода Великобритании из состава Евросоюза. Британские власти к комромиссам не проявляют готовности.

Эта неуступчивость уже вызвала напряжение бизнес-сообщества и политической элиты. Она поставила само торговое соглашение по Brexit на грань срыва.